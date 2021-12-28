В Москве началось прощание с Альбертом Лихановым

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Прощание с писателем Альбертом Лихановым началось во вторник в здании Российского детского фонда, передает корреспондент ТАСС.

На эту тему

Проститься с Лихановым собрались десятки желающих. Среди них члены семьи писателя, представители министерств и ведомств, писатели, режиссеры.

Гроб установлен в центре зала в окружении цветов. Возле него размещен портрет Лиханова и его награды.

Писатель и общественный деятель Альберт Лиханов умер на 87-м году жизни. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище.