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В Москве началось прощание с Альбертом Лихановым

Писателя похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Прощание с писателем Альбертом Лихановым началось во вторник в здании Российского детского фонда, передает корреспондент ТАСС.

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Проститься с Лихановым собрались десятки желающих. Среди них члены семьи писателя, представители министерств и ведомств, писатели, режиссеры.

Гроб установлен в центре зала в окружении цветов. Возле него размещен портрет Лиханова и его награды.

Писатель и общественный деятель Альберт Лиханов умер на 87-м году жизни. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище.

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