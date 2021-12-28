Приамурье в 2021 году посетило на 75% туристов больше, чем год назад

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Прирост туристов с начала года в Амурской области составил 75% по сравнению с прошлым годом. Об этом во вторник сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов во время выступления с ежегодным итоговым отчетом.

"Туризм - одна из перспективных отраслей для среднего и малого бизнеса. За девять месяцев этого года регион посетили более 58 тыс. российских туристов. Прирост составил больше 75% к прошлому году", - сказал Орлов.

Он отметил, что для дальнейшего развития туризма в регионе необходимо обратить внимание на инфраструктуру и ее совершенствование. В частности, обеспечить транспортную доступность. "Готов к эксплуатации мост через Амур, идут работы по строительству канатной дороги - одного из главных наших туристических брендов в будущем", - отметил он.

По информации Орлова, в регионе развивается внутрирегиональное сообщение, субсидируются рейсы в регионы Дальнего Востока. В частности, на следующий год по доступным ценам жители региона смогут улететь в Хабаровск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Якутск и Южно-Сахалинск.

Благовещенск - единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе, рядом находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. В областном центре проживают около 226 тыс. человек. До пандемии Благовещенск посещали до 100 тыс. туристов в год.