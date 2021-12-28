На Украине оштрафовали ФК "Верес" за интервью его игрока на русском языке

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) оштрафовал ровенский футбольный клуб "Верес" за нарушение пункта регламента, который обязывает давать короткий комментарий журналистам после матча (флеш-интервью) на украинском языке. Об это во вторник сообщила пресc-служба клуба.

"Причина (штрафа) - нарушение регламента соревнований по предоставлению флеш интервью футболистами на государственном языке, зафиксированном после матча 17-го тура Украинской профессиональной лиги (УПЛ) "Верес" - "Динамо". Решению КДК УАФ обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении, сумма штрафа не указывается.

Клуб заверил, что "отныне представители народного клуба "Верес" будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке". Для тех футболистов или других работников клуба, которые владеют украинским языком на недостаточно хорошим, по их мнению уровне, клуб готов организовать курсы по его изучению. "Такое решение не касается представителей клуба, являющихся гражданами других государств", - отмечается в сообщении.

Ранее свое видение по этому вопросу выразил президент клуба "Верес" Иван Надеин. "Моя личная позиция такова, что если футболист имеет украинский паспорт - публичные интервью, комментарии официальному вещателю, представителям СМИ - он должен давать на украинском языке. Я также понимаю, что есть футболисты, плохо знающие украинский. Сейчас уже есть тенденция, что им даже немного стыдно. Информационные сообщения для прессы от работников клуба должны быть на украинском языке", - сказал Надеин.