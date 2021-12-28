СМИ: в Шри-Ланке разрешать браки с иностранцами будет министерство обороны

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Шри-Ланки поручили предоставлять разрешения на браки с иностранцами министерству обороны страны.

Как сообщает во вторник газета The Asian Age, ланкийские военные приступят к выполнению ранее не свойственных им функций по предоставлению иностранцам разрешений на свадьбы с местными гражданами с 1 января 2022 года.

Поручение властей министерству обороны решать судьбу стремящихся к совместной жизни ланкийских и иностранных граждан объясняется соображениями национальной безопасности, отмечает газета.

"Браки с иностранцами с будущего года будут заключаться только с получением разрешения от Министерства обороны Шри-Ланки, - цитирует издание главного регистратора гражданских актов в стране Вирасекеры. - Оборонное ведомство должно установить, не находился ли вступающий в брак иностранец под судом и следствием за последние шесть месяцев перед свадьбой".

По его словам, контроль министерства обороны необходим для недопущения обманов иностранцами местных жителей при вступлении с ними в совместный брак, а также для предотвращения растущего числа случаев контрабанды и торговли наркотиками проживающими в Шри-Ланке иностранными гражданами.