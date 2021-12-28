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Пандемия COVID-19

В Псковской области вдвое снизилось число пациентов с COVID-19

Оно составляет в данный момент 2,1 тыс.

ПСКОВ, 28 декабря. /ТАСС/. Количество пациентов с коронавирусом в Псковской области, находящихся на амбулаторном и стационарном лечении, за две недели снизилось вдвое. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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"Динамика выздоровления продолжает набирать обороты. За две недели число людей на амбулаторном и стационарном лечении снизилось в два раза, до 2,1 тыс. пациентов", - написал губернатор.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 70 976 человек, выздоровели 65 774 пациента, 1 239 умерли.

С 25 октября в регионе введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. С 30 октября действует система ковид-сертификатов. В области введена обязательная вакцинация для работающих жителей в возрасте от 60 до 65 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьПандемия COVID-19
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