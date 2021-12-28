Россияне рассказали, что они мечтают изменить в рабочем плане в новом году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Изменить свой график работы - иметь возможность частично работать из дома или сдвинуть начало рабочего дня в 2022 году мечтают 19% и 14% россиян соответственно. Об этом сообщается в результатах опроса сервиса "Зарплата.ру", проведенного 16-22 декабря во всех регионах РФ среди 2 017 работающих россиян.

"Большинство сограждан хотели бы изменить свой график работы - иметь возможность частично работать из дома (19%) или сдвинуть начало рабочего дня (14%). Также 13% сотрудников очень не хватает бесплатной парковки у офиса, а еще 2% нужна велопарковка. 10% опрошенных не хватает на работе кондиционера или обогревателя, 9% - хорошей кофемашины, 8% - окон, 7% признались, что в офисе мало туалетов", - говорится в исследовании.

О завтраках или перекусах за счет работодателя мечтают 5% респондентов. Еще 5% опрошенных хотели бы работать в отдельном кабинете, а не в опенспейсе, 3% мечтают об отмене в компании дресс-кода, 5% затруднились с ответом.

Большинство опрошенных (34%) оценивают свои пожелания как труднореализуемые. Часть респондентов (11%) заявили, что сейчас в компании обсуждается возможность работать из дома, 5% работодателей пообещали купить кофемашину для сотрудников в Новом году, еще 6% планируют поставить в офисе кондиционер.