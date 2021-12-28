Индийский регулятор разрешил экстренное применение трех препаратов от COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 декабря. /ТАСС/. Индийская Центральная организация по контролю за стандартами лекарственных средств (Central Drugs Standard Control Organisation, CDSCO) разрешила экстренное применение антикоронавирусных вакцин Covovax, Corbevax, а также американского противовирусного препарата молнупиравир. Об этом в своем Twitter сообщил во вторник министр здравоохранения и благосостояния семьи Индии Мансукх Мандавия.

"Усиливая борьбу с коронавирусом, CDSCO в один день одобрила три препарата - вакцину Corbevax, вакцину Covovax и противовирусный Molnupiravir для ограниченного использования в экстренных ситуациях", - написал министр.

По его словам, "все эти решения вносят вклад в мировую борьбу с пандемией". "Наша фармацевтическая промышленность является достоянием целого мира", - отметил Мандавия.

На прошлой неделе индийский Минздрав сообщил, что в стране полностью вакцинированы 60% взрослого населения. Тем не менее, Индия все еще остается в первой тройке стран по числу случаев заражения коронавирусом. По данным ВОЗ, COVID-19 выявлен более чем у 34,7 млн. индийцев. Число летальных исходов составляет 479 997.