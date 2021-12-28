Тамбовская, Белгородская области и Республика Алтай возглавили экорейтинг регионов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Очередной "Национальный экологический рейтинг" российских регионов возглавили Тамбовская, Белгородская области и Республика Алтай, замыкают первенство Иркутская, Омская области и Забайкалье. Об этом сообщил ТАСС руководитель "Зеленого патруля", лидер партии "Зеленые" Андрей Нагибин.

"Отличников рейтинга, у кого более 75 баллов сводного индекса, - два региона. Постоянного лидера, Тамбовскую область, настойчиво догоняет Белгородская область. Десятку отстающих в рейтинге скоро может покинуть Челябинская область, которая уже год показывает устойчивый рост благодаря реализации нацпроекта "Экология", - сказал Нагибин.

Десятка лидеров рейтинга выглядит следующим образом: Тамбовская, Белгородская области, Республика Алтай, Курская область, Алтайский край, Москва, Чувашия, Костромская, Калужская области, Чукотка. В конце рейтинга расположились Еврейская автономная область, Севастополь, Якутия, Приморский край, Челябинская область, Красноярский край, Свердловская область, Забайкальский край, Омская и Иркутская области.

"В целом, по итогам осени хочется отметить, что основной "удар" пришелся на водные ресурсы России. В Астраханской области, где в октябре уровень воды в Волге упал более чем на 60 см, обмеление побило рекорд прошлого маловодья 2010 года почти в два раза. Жители нескольких районов остались без питьевой воды. Проекты опреснения воды в Крыму и бурения скважин под дном Азовского моря - всего лишь дорогостоящая, но малоэффективная "заплатка". Она прослужит два-три года, а дальше что? Не скважины бурить нужно, а строить магистральный водовод из Краснодарского края на Крымский полуостров. Пугающая ситуация в Дагестане. В реке Сулак длина мусорного наплыва достигла 4 км. Площадь загрязнения Ирганайского водохранилища - 11 тыс. кв. м, реки Андийское Койсу - 15 тыс. кв. м", - добавил Нагибин.

Национальный экологический рейтинг регионов составляется с 2008 года по временам года: зима, весна, лето, осень. Основой для него служат информационные материалы и сообщения, а также ситуации, мероприятия и события в области экологии и охраны окружающей среды. Источниками материалов служат СМИ, органы власти, общественные организации, предприятия и жители.