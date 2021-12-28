В РФ расширили список товаров для детей-инвалидов, на которые можно потратить маткапитал

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил расширение еще на 12 наименований перечня товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью. Как сообщает пресс-служба кабмина, расходы на покупку товаров из этого перечня можно компенсировать за счет средств материнского капитала.

"Среди новых позиций - развивающие и обучающие технические средства реабилитации для детей с нарушением слуха и зрения. Это брайлевские картинки и колодки, тактильные книги и дорожки, наушники с усилением звука и усилители звука для наушников, портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи", - уточнили в пресс-службе.

По данным правительства, в перечень также добавлены трех- и четырехколесные велосипеды с ручным приводом, велотренажеры, электроприставка для инвалидной коляски, инсулиновая помпа, парта с меняющимся углом наклона столешницы.

"Чтобы компенсировать расходы на покупку таких товаров, нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно напрямую, обратившись в территориальное отделение фонда, или через МФЦ", - пояснили в правительстве.