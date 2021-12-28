Рекультивация полигонов ТКО у Архангельска и Северодвинска начнется в 2022 году

АРХАНГЕЛЬСК, 28 декабря. /ТАСС/. Работы по рекультивации полигонов твердых коммунальных отходов около Архангельска, Северодвинска и Новодвинска Архангельской области начнется в 2022 году, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"В 2022 году должна начаться масштабная работа по рекультивации полигонов ТКО, находящихся вблизи крупных городов: Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Эти работы должны быть выполнены к 2024 году", - сказали в пресс-службе.

В соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО в Архангельской области создадут три предприятия по сортировке отходов: вблизи Няндомы и Коряжмы, а также на границе Холмогорского и Приморского районов. "По двум первым объектам уже проведены конкурсные процедуры, в результате которых определены компании по проектированию будущих предприятий. По объекту, который будет обслуживать Архангельскую агломерацию, конкурсные процедуры еще идут", - проводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства области Евгения Автушенко.

В начале года, как только позволят погодные условия, проектировщики должны выйти на земельные участки для их полного обследования и изучения. Если выяснится, что указанные территории не соответствуют необходимым требованиям, то будет проводиться поиск новых площадок.

Территориальную схему по обращению с ТКО в области приняли в сентябре 2021 года. В новой схеме актуализировали перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые являются потребителями услуги по обращению с ТКО, оптимизировали потоки с учетом транспортной доступности и вместимости полигонов. В территориальной схеме определили цели до 2024 года: предполагается вывести из эксплуатации и подготовить к рекультивации 14 объектов размещения отходов, у которых исчерпана вместимость. В области планируется создать три новых опорных объекта по сортировке, компостированию и захоронению ТКО.