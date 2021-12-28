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Пункты вакцинации от ковида продолжат работать в Москве на праздниках

Выходным станет только 1 января

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве будут работать на новогодних праздниках, выходным станет только 1 января. Об этом сообщила журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Впереди Новый год и длинные новогодние выходные, но, несмотря на праздничные дни, борьба с пандемией в городе не прекращается. Во время каникул с 31 декабря до 9 января привиться от COVID-19 в центрах вакцинации в общественных местах и пройти экспресс-тестирование можно будет с 11:00 до 18:00. Горожанам будет удобно вместе с покупкой подарков сделать прививку или сдать экспресс-тест. Выходным днем будет только 1 января - день, когда традиционно наблюдается большой спад посещений", - сказала Ракова.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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