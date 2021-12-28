Количество свердловских муниципалитетов после принятия закона о МСУ сократится на 20%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Количество муниципалитетов в Свердловской области после принятия закона об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) сократится с 94 до 73, что составляет чуть больше 20%. Об этом сообщила во вторник председатель законодательного собрания региона Людмила Бабушкина на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Мы в большей степени эту работу провели при реализации 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации), который был принят в 2003 году. Мы не раздули количество сельских поселений, городских поселений. У нас всего [их] 21. В соответствии с этим законом будет в конечном итоге 73 муниципальных образования. Сейчас - 94", - сказала она.

Бабушкина добавила, что согласно законопроекту до 2028 года будет действовать переходный период, за время которого региональным властям надо будет привести свое законодательство в соответствие с федеральным. При нынешней редакции законопроекта в Свердловской области надо будет изменить около 65 законов.

Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления, что должно устранить проблемы с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом. За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач, при этом регион может забрать несколько полномочий конкретного образования для обеспечения интересов населения.

Также документ предусматривает единственный способ формирования представительного органа муниципального образования (муниципальные выборы) и унифицирует срок полномочий всех должностных лиц местного самоуправления (пять лет).