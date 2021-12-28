Орлов сообщил, что ремонт медучреждений в Приамурье в этом году обошелся в рекордную сумму

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Рекордную сумму - более 1,4 млрд рублей - направили на ремонт медицинских учреждений в Амурской области в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов во время выступления с ежегодным итоговым отчетом.

"Несмотря на пандемию, мы продолжали развивать и модернизировать нашу систему здравоохранения. Всего на оказание медицинской помощи в 2021 году направлено 19 млрд рублей. Рекордные 1,4 млрд рублей из областного бюджета в этом году направлены на ремонт зданий поликлиник и больниц", - сказал Орлов.

В течение года проведен ремонт в поликлиниках в городах Райчихинск, Благовещенск, Зея, в амбулатории села Волково, начался поэтажный капитальный ремонт Амурской областной клинической больницы.

"Завершен капитальный ремонт хирургического корпуса Тындинской больницы, он укомплектован самым современным оборудованием. Средства были выделены по поручению председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Сегодня больницу в столице БАМа можно назвать одной из лучших в регионе", - сказал Орлов.

Начат капитальный ремонт в больнице поселка Архара, в поликлинике поселка Сковородино, в поликлинике №2 в Благовещенске. Работы будут завершены в 2022 году. Всего в следующем году запланировано капитально отремонтировать 14 учреждений здравоохранения на сумму почти в 1,5 млрд рублей, в периоды с 2023 по 2025 годы - еще 33 лечебных учреждения.