В Литве от детей старше 12 лет начали требовать документ о прививке от коронавируса

ВИЛЬНЮС, 28 декабря. /ТАСС/. Так называемый паспорт возможностей - документ, выдаваемый в Литве вакцинированным от коронавируса или переболевшим этой болезнью, который предоставляет им определенные преимущества по сравнению с невакцинированными людьми, начали требовать от детей 12 лет и старше. Соответствующее постановление правительства вступило в силу во вторник.

"Паспорт возможностей дети в возрасте с 12 лет должны будут предъявлять, как и все остальные, при входе в развлекательные учреждения, при посещении с родителями кафе и ресторанов, массовых мероприятий", - отметила министр образования Юргита Шюгждинене.

По словам главы ведомства, эта мера не затрагивает процесс образования. "В школах, на внеклассных занятиях паспорт возможностей не нужен", - пояснила она.

С 13 сентября без документа о вакцинации в Литве нельзя попасть в торговые центры, площадь которых составляет более 1,5 тыс. кв. м, во все непродовольственные магазины. Таким лицам не предоставляется ряд контактных услуг, в том числе закрыт вход в учреждения общепита, на публичные мероприятия.

Критики решения распространить паспорт возможностей на детей с 12-летнего возраста считают, что оно должно быть утверждено законом, а не командным постановлением правительства. Они просят президента Гитанаса Науседу обратиться в Конституционный суд с запросом о соответствии решения кабмина конституции страны.