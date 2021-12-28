Первый в СКФО Центр компетенций откроют в госуниверситете в Северной Осетии в 2022 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 декабря. /ТАСС/. Первый на Северном Кавказе Центр оценки и развития управленческих компетенций откроют в 2022 году в Северо-Осетинском государственном университете им. К. Л. Хетагурова (СОГУ), сообщили журналистам во вторник в пресс-службе вуза.

"Открытие Центра оценки и развития управленческих компетенций позволит республиканским вузам выпускать студентов, максимально адаптированных к задачам современного рынка труда, студентам - оценивать и развивать свои компетенции, а работодателям - привлекать молодые кадры с необходимым для конкретной позиции набором навыков", - цитирует пресс-служба ректора СОГУ Алана Огоева.

Проект реализуется по инициативе президентской платформы "Россия - страна возможностей" и будет запущен в феврале следующего года.

Как отмечается, в Центрах компетенций студенты выявляют свои универсальные надпрофессиональные качества, затем стараются их развить. После прохождения теста для каждого студента выстраивают индивидуальный профиль, на его основе формируют личные образовательные траектории. В Центре им помогают подобрать образовательные программы и знакомят с работодателями, помогают трудоустроиться.

АНО "Россия - страна возможностей" и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ создали первый в России центр оценки и развития управленческих компетенций летом текущего года. Всего на базе российских вузов в 2021 году открыли 41 Центр компетенций.