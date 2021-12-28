В Москве запустили тысячный электробус благодаря "зеленым" облигациям

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Тысячный электробус, купленный благодаря "зеленым" облигациям, запустили в Москве. Планируется закупить еще около 500 таких машин, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"Сегодня для нас знаменательный день - выходит на маршруты тысячный электробус. <...> Важно, что эта поставка 2021 года полностью оплачена за счет "зеленых" облигаций. Мы рады, что такая программа есть в городе, и что экологически чистый транспорт - вагоны метро и электробусы - приобретаются за счет этой программы", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что в следующем году для города планируется приобрести около 500 новых электробусов. Все они будут работать на самых востребованных маршрутах города. Один электробус сокращает выбросы вредных веществ примерно на 260 кг в год.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, власти города и дальше будут развивать свои экологические программы. В следующем году планируется вернуться к вопросу о размещении "зеленых" облигаций для физических лиц, так как со стороны населения наблюдался высокий спрос.

"Москва по поручению мэра города взяла курс на самые современные технологии, и мы рассчитываем на то, что все наши производители электротранспорта будут развиваться вместе с нами. Мы будем выставлять им высокие требования с точки зрения экологической безопасности", - добавил Ликсутов.

Юбилейный электробус оформлен в стилистике "зеленых" облигаций. Современные технологии позволили превратить его в информационный центр. Во время поездки пассажиры узнают, какие технологические новшества использует Москва, чтобы сделать город экологически чистым, что означает термин "зеленые" облигации, чем они отличаются от обычных облигаций, почему их стоит покупать и насколько такие ценные бумаги надежны.