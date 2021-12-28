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В Заозерске вернули отопление и горячее водоснабжение в дома 9 тыс. жителей

Из-за аварии в зоне отключения ранее находились 73 жилых дома и 11 социальных объектов города

МУРМАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Отопление и горячая вода вновь появились у более 9 тыс. жителей ЗАТО Заозерск в Мурманской области после аварии на магистральной линии. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Теплоснабжение и горячее водоснабжение подаются потребителям в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

В понедельник вечером МЧС сообщило об отключении отопления и горячей воды в Заозерске из-за аварии на магистральной линии. Под отключение попали 73 жилых дома и 11 социальных объектов.

Как уточняли ТАСС муниципальные власти, тепло в дома подавалось, но меньшей температуры.

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