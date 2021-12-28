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В Башкирии план по вакцинации выполнили более чем на 80%

Первую прививку от коронавируса сделали свыше 2,1 млн человек, а оба компонента вакцины получили более 2 млн граждан

УФА, 28 декабря. /ТАСС/. Прививку от коронавирусной инфекции сделали более 80% жителей Башкирии, подлежащих вакцинации согласно плану. Об этом сообщил вице-премьер - министр здравоохранения республики Максим Забелин во вторник на оперативном совещании в правительстве региона.

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"Первым компонентом вакцинировано более 2,1 млн жителей республики, или 87,7% от подлежащего вакцинации населения, или 70% от общего количество взрослого населения. Полностью вакцинацию завершили более 2 млн граждан, это 81% от подлежащего вакцинации населения, и 65,5% от общего количества взрослого населения", - сообщил Забелин.

В регионе работают 179 пунктов вакцинации. Всего развернуто 1 715 коек инфекционного профиля, из них заняты 69%.

За сутки в республике зарегистрировано 304 новых случая заражения коронавирусом, показатель за неделю снизился на 18,5%. Всего с выздоровлением выписаны 91% заболевших. На амбулаторном лечении находятся свыше 6,1 тыс. человек, в стационарах - 184 пациента.

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РоссияБашкортостанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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