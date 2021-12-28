Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,92

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник снизился до 0,92, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба.

Показатель превысил единицу в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Московской области, где он подскочил до 1,15, что стало максимумом с 1 декабря.

В Москве индикатор составил 0,98, в Ростовской и Свердловской областях - 0,95, в Воронежской области - 0,94, в Пермском крае - 0,9, в Санкт-Петербурге - 0,88 (для города это минимум более чем за месяц). В Самарской области коэффициент снизился до 0,87, в Красноярском крае - до 0,85, а в Нижегородской области - до 0,76.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.