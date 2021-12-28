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Пандемия COVID-19

В Москве выявили 1 705 заразившихся коронавирусом за сутки. Это минимум с 14 сентября

Число летальных исходов из-за коронавируса в городе за сутки возросло на 73
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 705, это минимум с 14 сентября. Всего с начала пандемии выявили 2 023 546 случаев заражения, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, опубликованных во вторник.

Днем ранее было зарегистрировано 2 239 случаев заражения. В относительном выражении прирост составил 0,08%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 73 против 68 днем ранее. Всего в городе умер 36 561 человек (1,81% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

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