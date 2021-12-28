На стадионе "Фишт" в Сочи создали гигантскую елку, украшенную футбольными мячами

СОЧИ, 28 декабря. /ТАСС/. Гигантская елка, которую видно с высоты птичьего полета, создана на олимпийском стадионе "Фишт" в Сочи, арт-объект украшен футбольными мячами и гирляндой, сообщил ТАСС во вторник главный специалист отдела спортивной инфраструктуры и организационной работы ГБУ КК "Фишт" Евгений Любовников.

"Главный символ Нового года нанесли прямо на футбольное поле. Общая площадь зеленой красавицы составила около 1 000 кв. м. Ее украсили 73 футбольных мяча, в качестве гирлянды использовано 200 м дюралайта", - рассказал он.

Собеседник агентства добавил, что новогодняя елка, которую благодаря размерам можно увидеть с высоты птичьего полета, состоит из четырех ярусов высотой 12 метров каждый, ширина основания - 40 метров.

"Для создания рисунка авторы не использовали краситель, изображение на футбольном газоне - это результат отражения солнечного света от стеблей травы, расположенных под определенным углом", - отметил он.

Таким образом коллектив стадиона "Фишт при поддержке Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края поздравил всех жителей Сириуса, Краснодарского края и России с приближающимся Новым годом и Рождеством.

Стадион "Фишт" был построен в рамках реализации Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта. Именно здесь 7 февраля 2014 года состоялась Церемония открытия XXII зимних Олимпийских игр. Сейчас стадион является домашней ареной футбольного клуба "Сочи", который впервые в 2019 году вышел в российскую премьер-лигу. В среднем каждый матч "барсов" на "Фиште" собирает более 12 тыс. зрителей.