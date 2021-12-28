Мурашко: новые лекарства от ковида не могут быть причиной, чтобы отложить вакцинацию

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Появление новых препаратов от коронавируса не может быть причиной, чтобы отложить вакцинацию. Об этом во вторник заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Ни в коем случае, если сейчас кто-то думает, что появился тот или иной препарат и можно отложить вакцинацию, ни в коем случае. Вакцинация - это первое, что сегодня рекомендуют врачи для профилактики заболеваний, тяжелого течения", - сказал он.

Ситуация с вакцинацией

Более 78 млн россиян получили первый компонент вакцины от коронавируса на данный момент, заявил министр.