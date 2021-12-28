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Пандемия COVID-19
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Мурашко: новые лекарства от ковида не могут быть причиной, чтобы отложить вакцинацию

Министр здравоохранения заявил, что более 78 млн россиян привились первым компонентом вакцины от коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Появление новых препаратов от коронавируса не может быть причиной, чтобы отложить вакцинацию. Об этом во вторник заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Ни в коем случае, если сейчас кто-то думает, что появился тот или иной препарат и можно отложить вакцинацию, ни в коем случае. Вакцинация - это первое, что сегодня рекомендуют врачи для профилактики заболеваний, тяжелого течения", - сказал он.

Ситуация с вакцинацией

Более 78 млн россиян получили первый компонент вакцины от коронавируса на данный момент, заявил министр.

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"Сегодня уже более 78 млн [россиян] получили первую дозу вакцины", - сказал он.

Появление новых препаратов от ковида не может быть причиной, чтобы отложить вакцинацию, заявил Мурашко.

Хочется верить, что пандемия закончится в 2022 году, отметил он.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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