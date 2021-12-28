Прокурор призвал ликвидировать "Мемориал"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Представитель Генеральной прокуратуры РФ во вторник попросила Верховный суд ликвидировать Международное историко-просветительское общество "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом) в связи с систематическим игнорированием им законов и дискредитацией органов государственной власти, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Мемориал" не собирался и не собирается придерживаться российского законодательства, предпочитая организовывать масштабные информационные кампании, дискредитирующие органы государственной власти РФ", - заявила прокурор в обоснование иска о ликвидации международного "Мемориала".

Представитель прокуратуры выступила в прениях по итогам рассмотрения иска в Верховном суде. Она заявила, что в ходе процесса было установлено, что "Мемориал" осуществляет свою деятельность с грубыми и осознанными нарушениями закона.

"Мемориал" создает лживый образ СССР как террористического государства и очерняет память о Великой Отечественной войне. Мы вынуждены наблюдать за попытками реабилитировать нацистских преступников. Это потому, что кто-то за это платит. И это подлинная причина того, почему "Мемориал" так тщательно борется против того, чтобы открыто называть себя иноагентом", - заключила прокурор.

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации "Мемориал", признанной в РФ НКО-иноагентом, за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск в отношении российского правозащитного центра "Мемориал", также признанного иноагентом.

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали закон об иноагентах.