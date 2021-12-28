Глава Приамурья рассказал, что дефицит медицинских кадров в регионе достигает 14%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Дефицит врачей в учреждениях Амурской области составляет более 300 человек, среднего медперсонала - более 900. Такие данные привел во вторник губернатор региона Василий Орлов во время выступления с ежегодным итоговым отчетом.

"По-прежнему, крайне больной для здравоохранения вопрос - кадры. Дефицит врачей составляет 315 человек, среднего медицинского персонала - 913 человек. Чтобы понять масштаб проблемы, скажу, что всего в области работает почти 16,8 тыс. медицинских сотрудников, из них 3,3 тыс. - врачи и 6,8 тыс. - средний медицинский персонал. Недоукомплектованность отрасли кадрами составляет от 10 до 14%", - сказал Орлов.

Он отметил, что для поддержки сельского здравоохранения в 2021 году по программе "Земский доктор" привлечено 33 врача с предоставлением единовременной выплаты 2 млн рублей и 11 фельдшеров с предоставлением выплаты 1 млн рублей. Медикам, прибывшим в отдаленные населенные пункты в зоне БАМа, - 16 врачам и пяти фельдшерам - были предоставлены выплаты в размере 5 млн рублей и 3 млн рублей соответственно.

"С июля такие же увеличенные выплаты получают специалисты, переехавшие на работу в населенные пункты, расположенные в удаленных и труднодоступных территориях. Привлечено 12 врачей и пять фельдшеров в Шимановскую, Мазановскую и Магдагачинскую больницы, Сковородинскую Центральную районную больницу", - отметил губернатор.

С начала года в медицинские организации области на должности участковых врачей-педиатров и врачей-терапевтов трудоустроены 31 ординатор и 30 выпускников Амурской медицинской академии.