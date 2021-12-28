Росгвардия в канун Нового года в центральном регионе поздравит около 100 фронтовиков

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Росгвардия присоединилась к Всероссийской акции "С Новым годом, ветеран". Так, в центральном регионе страны ведомство поздравит около 100 фронтовиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В рамках акции "С Новым годом, ветеран" росгвардейцы поздравляют фронтовиков с Новым годом и Рождеством и вручают им подарки и поздравительные открытки от директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова. Только в центральном регионе России подарки и поздравления от директора Росгвардии в рамках акции получат почти 100 ветеранов, посвятивших свою жизнь войскам правопорядка", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что военнослужащие редакции журнала "На боевом посту" войск национальной гвардии РФ уже посетили полковника в отставке Михаила Васильевича Горбова, которому исполнилось 99 лет. Военные журналисты навестили его и поздравили с днем рождения и с наступающими новогодними праздниками.