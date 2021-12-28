В Приамурье очередь в детские сады планируют ликвидировать к 2024 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Очередь в дошкольные учреждения в Амурской области ликвидируют до конца 2023 года. Пока в регионе существует проблема нехватки мест для детей младше трех лет, сказал во вторник губернатор региона Василий Орлов во время выступления с ежегодным итоговым отчетом.

"Очередь для детей в возрасте старше трех лет у нас давно ликвидирована, а вот спрос по ясельным группам пока удовлетворен на 81%. По поручению президента Владимира Владимировича Путина очереди в дошкольные учреждения мы полностью ликвидируем до конца 2023 года", - сказал Орлов.

Для решения поставленной президентом задачи в регионе ведется строительство новых и модернизация существующих учреждений. Так, в поселке Магдагачи возводится пристройка к детскому саду на 50 мест, в Екатеринославке строится детский сад на 70 мест, а в селе Чигири Благовещенского района - детсад на 120 мест. Все эти объекты сдадут в первом полугодии 2022 года.

"Решаем задачу также и за счет поддержки частных детсадов. В этом году благодаря финансированию по нацпроекту "Демография" в частных детских садах создано 65 дополнительных мест. При этом стоимость услуг приближена к муниципальной", - отметил губернатор Приамурья.