Жительница Челябинской области выиграла полмиллиона рублей в акции от "Честного знака"

ТАСС, 28 декабря. Жительница Челябинской области выиграла 500 тыс. рублей в розыгрыше призов от Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Акция была приурочена к началу третьего обязательного этапа маркировки молочной продукции и маркировки минеральной воды, сообщила во вторник пресс-служба ЦРПТ, являющегося оператором системы маркировки.

"Акция проходила в период с 1 по 21 декабря включительно. В розыгрыше призов приняли участие более 275 тыс. человек, они проверили более 3 млн товаров. Главный приз в размере 500 тыс. рублей получила учитель Татьяна Рожнова из города Верхнеуральска Челябинской области. Она планирует потратить выигрыш на образование ребенка", - пояснили в пресс-службе.

Чтобы принять участие в акции, необходимо было отсканировать 10 DataMatrix кодов маркировки молочной продукции или других товаров в приложении "Честный знак". Чаще всего участники акции сомневались в подлинности молочной продукции (935 тыс. проверок), обуви (389 тыс.), одежды (274 тыс.), лекарств (261 тыс.) и парфюма (129 тыс.).

"По итогам акции генератором случайных чисел также были определены еще два победителя. Второе место заняла жительница Кемеровской области Ольга Болтушкина, она получила приз 180 тыс., рублей. Третье место и 90 тыс. рублей достались Николаю Самодурову из ЯНАО", - добавили в ЦРПТ.

Все участники акции получили гарантированные подарки от партнеров, а среди самых активных пользователей было разыграно более 100 денежных призов в размере 1, 3 или 4 тыс. рублей.

Приложение "Честный знак" используется покупателями для проверки легальности товаров и получения дополнительной информации по кодам маркировки. Кроме того, при помощи сканирования Data Matrix кодов в нем также можно посмотреть карточку с описанием товара, узнать расшифровку значков. Вся история хранится в приложении, что можно использовать, в том числе, для восстановления истории покупки при возврате товара.