Посол РФ во Вьетнаме и гендиректор ВИА обсудили связи Москвы и Ханоя в сфере информации

ХАНОЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество главных государственных информационных агентств России и Вьетнама - ТАСС и Вьетнамского информационного агентства (ВИА) - вносит важный вклад в укрепление и дальнейшее развитие отношений Москвы и Ханоя. Такое мнение высказал посол РФ в Социалистической республике Вьетнам (СРВ) Геннадий Бездетко на состоявшейся во вторник встрече с генеральным директором ВИА Ву Вьет Чанг.

"Мы высоко ценим роль агентства ВИА как главного средства массовой информации СРВ. Ваше взаимодействие с российскими СМИ, в первую очередь с агентством ТАСС, имеет важное значение для отношений наших стран. Рассчитываем, что такое сотрудничество будет продолжено", - отметил российский посол.

Дипломат обратил внимание, что взаимодействие двух стран в сфере информации приобретает особый смысл в нынешних условиях, когда весь мир прилагает огромные усилия для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В этой связи одна из важнейших задач посольства совместно с главными агентствами РФ и СРВ - ТАСС и ВИА - донесение до аудитории двух стран адекватной и объективной информации, касающейся темы коронавирусной инфекции и совместных усилий России и Вьетнама по борьбе с ней.

В свою очередь, генеральный директор вьетнамского информагентства отметила, что новости о России занимают одно из центральных мест на информационных лентах ВИА. "ВИА придает важное внимание распространению в своих информационных продуктах информации о России, а также публикациям на русском языке основных новостей, связанных с Вьетнамом и международной повесткой", - сказала Ву Вьет Чанг. Она напомнила, что более года назад ВИА запустило русскоязычную версию своей новостной ленты, а кроме этого уже много лет агентство издает на русском языке иллюстрированный журнал "Вьетнам".

Сотрудничество с ТАСС

Руководитель вьетнамского агентства отметила, что сотрудничество с ТАСС, которое было начато еще в 1958 году, является одним из наиболее успешных и эффективных примеров взаимодействия ВИА с зарубежными партнерами. "Мы поддерживаем очень теплые взаимоотношения с коллегами из главного российского информагентства и рассматриваем развитие партнерских связей с ТАСС в качестве одного из ключевых направлений международного сотрудничества ВИА", - подчеркнула гендиректор ВИА.

Одним из наиболее ярких примеров взаимодействия ВИА и ТАСС в последние годы стала, по ее словам, совместная организация фотовыставок, сопровождающих программу визитов вьетнамских и российских высших руководителей в страны друг друга. Недавняя такая экспозиция под названием "Два десятилетия стратегического партнерства России и Вьетнама в кадрах фотокорреспондентов ТАСС и ВИА" была приурочена к официальному визиту в РФ президента СРВ Нгуен Суан Фука, состоявшемуся в период с 29 ноября по 2 декабря.

Для ТАСС и ВИА это уже четвертое подобное совместное мероприятие в новейшем периоде истории. В октябре 2010 года во время визита во Вьетнам на тот момент президента РФ Дмитрия Медведева (ныне замглавы Совета безопасности РФ) два агентства провели в Ханое фотовыставку "Россия в моей душе", приуроченную к 60-летию установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. В ноябре 2013 года во время визита во Вьетнам президента РФ Владимира Путина в рамках программы Дней культуры России во Вьетнаме была представлена экспозиция под названием "Российско-вьетнамские отношения в объективах корреспондентов ИТАР-ТАСС и ВИА", посвященная 55-летию сотрудничества двух агентств. Кроме того, в ноябре 2018 года во время визита во Вьетнам на тот момент председателя правительства РФ Дмитрия Медведева ТАСС и ВИА представили в Ханое фотовыставку "Россия - Вьетнам. Велико расстояние, но близки наши сердца", приуроченную к 60-летию подписания первого соглашения о сотрудничестве между агентствами.

Генеральный директор ВИА и посол России высказались за продолжение этого вида сотрудничества между ТАСС и ВИА, отметив, что такие экспозиции служат яркой иллюстрацией нерушимой братской дружбы народов России и Вьетнама.