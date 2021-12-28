Власти Евпатории объяснили, почему море у города окрасилось в ярко-золотистый цвет

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Изменение цвета моря в районе Евпатории связано с тем, что в результате шторма со дна поднялось очень много песка. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава администрации города Роман Тихончук.

Ранее в Telegram-каналах были опубликованы фото, сделанные у берегов Евпатории. На фото видно, что Черное море приобрело ярко-золотистый цвет. Уточнялось, что кадрами поделился местный житель.

"Побережье Евпатории протяженное, такие явления могут наблюдаться не везде, если они наблюдаются, то это чисто природное явление - цвет воде придает песок, поднятый со дня моря штормом", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что никаких предприятий в районе Евпатории нет и выбросов произойти не могло.

Ранее в Крыму наблюдался сильный ветер с порывами до 25 м/с и дожди.