Проблему водоснабжения Алушты полностью решат благодаря новому водохранилищу

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Строительство нового водохранилища, объем которого составит до 15 млн кубометров, позволит полностью решить проблему водоснабжения Алушты, оказавшегося в сложной ситуации после засушливого 2020 года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во вторник журналистам.

"По Алуште будет заключен контракт на строительство нового водохранилища - от 8 до 15 млн кубометров. Со строительством будет вопрос полностью решен", - сказал Аксенов, пояснив, что сейчас город запитан только от одного небольшого водохранилища.

Он отметил, что также власти ищут и иные источники водоснабжения. Планируется, в частности, строительство станции опреснения воды в соседней Ялте и использование таких источников воды, как многочисленные водопады Южного берега Крыма, строительство в 2022 году водопровода от ялтинской зоны побережья до алуштинской, обновление сетей.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство России направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента России Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.