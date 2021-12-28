Большинство россиян готовы пройти тестовое задание при трудоустройстве

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян готовы выполнить тестовое задание при трудоустройстве. При этом каждый четвертый приступает к заданию, если его объем небольшой, свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом "Работа в России".

Опрос проводился в декабре, в нем приняли участие свыше 7 000 человек.

"77% респондентов сообщили, что считают правильным, что будущий работодатель дает тестовое задание при приеме на работу. Многие (45%) отметили, что откликаются на такие вакансии, так как предварительное тестирование их не смущает. Почти половина (49%) участников опроса откликаются на вакансии, которые предполагают выполнение тестовых заданий, только если предложение очень интересное. И лишь 6% опрошенных никогда не станут откликаться на такую вакансию", - говорится в тексте исследования.

В то же время больше половины опрошенных (52%) готовы выполнить тестовое задание лишь тогда, когда оно действительно представляет собой тест, чтобы соискатель продемонстрировал профессиональные навыки, и не является попыткой получить полноценную работу без оплаты. По данным исследования, каждый четвертый (25%) приступает к его выполнению, если объем задания небольшой. При этом 69% опрошенных россиян согласны уделить тестовому заданию не более часа, 18% - до трех часов, а 8% респондентов готовы посвятить выполнению теста целый день.