Площадь орошаемых сельхозугодий в Крыму может вырасти в разы благодаря азовской воде

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Вода из-под Азовского моря, если она будет надлежащего качества, позволит в разы увеличить площади орошаемых сельскохозяйственных угодий в Крыму, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во вторник журналистам.

До перекрытия Северо-Крымского канала орошаемые земли давали значительную часть сельхозпродукции в Крыму.

"Если вода пресная, техническая, то возможно [ее из-под Азовского моря подавать] в Северо-Крымский канал, подумать и подать ее на всем направлении. С перепадом высот можно на север ее подать, там без насосной станции без проблем. Это позволит увеличить площади, которые подвергнуты мелиорации в разы", - сказал Аксенов.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в июле сообщал, что из находящихся под Азовским морем источников добыта первая партия пресной воды. Результаты качества первой пробы воды ожидались к середине августа. Позже Аксенов сообщал, что результаты будут готовы до 1 сентября, однако данные пока не опубликованы. Предполагается, что эти запасы станут еще одним источником водоснабжения Крыма, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды.

Украина в мае 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией в результате проведенного на полуострове референдума, в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров из соседнего государства. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применяли веерные отключения потребителей.