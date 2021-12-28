ВЦИОМ: причиной рака крови каждый третий участник опроса назвал наследственность

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Почти треть участников интернет-опроса ВЦИОМ (29%) считает причиной рака крови наследственность, 41% полагает, что нельзя достоверно сказать, из-за чего он возникает. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра, представленные в ТАСС во вторник.

Интернет-опрос был проведен в 2020-2021 годах. В нем приняли участие волонтеры движений и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), работающие в сфере охраны здоровья, в том числе донорского движения, организаторы таких движений, руководители и специалисты СОНКО, работающие в сфере охраны здоровья, медицинские специалисты службы крови и иных медицинских организаций, представители СМИ, органов власти, представители пациентских организаций.

Причинами возникновения рака крови 29% таких респондентов назвали плохую наследственность (случаи рака крови в семье), 15% - воздействие химических веществ, в том числе бытовой химии, 12% - химиотерапию и радиотерапию, 12% - неправильный образ жизни, 10% - курение. 9% опрошенных опасаются, что причиной рака крови является излучение от техники, в том числе смартфонов и микроволновых печей, 4% - переливание крови, 2% - употребление большого количества сахара, сладостей. При этом 41% респондентов ответил, что нельзя точно сказать, из-за чего возникает рак крови.

Неполной и недостаточной информацию по раку крови считает 41% от опрошенных, которые интересовались сведениями об онкологических заболеваниях кроветворной системы или встречали такую информацию. Полными эти сведения назвал 21% из них, достоверными - 22%, частично достоверными - 31%.

Как показало исследование, также значительная доля респондентов не владеет информацией по донорству костного мозга. Так, от 42 до 49% опрошенных практически ничего не знают о последствиях для реципиента, в случае если подходящий потенциальный донор передумает сдавать костный мозг, процедуре забора донорского костного мозга из крови и из кости, ограничениях, при которых человек не может быть донором костного мозга, мерах сохранения здоровья после донации костного мозга.

О том, как можно стать донором костного мозга, практически ничего не знают 39% опрошенных, знают в общих чертах 30%, хорошо знают 19%. О том, как используется донорский костный мозг, практически ничего не знают 33% респондентов, 38% знают в общих чертах, 18% хорошо знают.

Донорство крови

Также специалисты оценили полноту и достоверность информации о донорстве крови. 56% от интересовавшихся этой темой или встречавших такие сведения назвали полной и достаточной имеющуюся в открытом доступе информацию о донорстве крови, 28% - неполной и недостаточной, 15% затруднились ответить на этот вопрос. Из тех, кто были донорами в 2019 - 2020 годах, 66% посчитали информацию полной, 24% недостаточной.

Специалисты оценил, как средний уровень информированности о донорстве крови по таким вопросам, как интервалы между донациями, правила подготовки к донации, ограничения, при которых человек не может быть донором крови или ее компонентов, меры сохранения здоровья после донации, меры, предпринимаемые для защиты доноров от ВИЧ, гепатита во время донаций, меры, которые нужно предпринимать для подготовки к донации во время пандемии, пользе донаций для здоровья донора.

Наименьший уровень информированности был выявлен среди респондентов в вопросах получения информации о потребности в донорской крови, рисках донорства для здоровья человека, мерах социальной поддержки доноров, о том, как в России используется донорская кровь.