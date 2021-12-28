{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве число аварийных объектов культурного наследия сократилось в семь раз за 11 лет

Каждый шестой объект, отреставрированный в 2021 году, является объектом комплексной реставрации

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Число аварийных объектов культурного наследия в Москве сократилось в семь раз за последние 11 лет. Об этом сообщил во вторник руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов на онлайн-пресс-конференции.

"Всего с 2010 года практически в семь раз в городе уменьшилось количество объектов аварийных и неудовлетворительных", - сказал Емельянов.

Также он отметил, что в 2021 году в Москве отреставрировали более 170 объектов культурного наследия. С 2011 года количество отреставрированных памятников культуры превысило 1,7 тыс.

"Каждый шестой объект, отреставрированный в 2021 году, является объектом комплексной реставрации. <…> В 2021 году количество объектов, отреставрированных за частные деньги, превысило 60%", - сказал глава ведомства.

Теги
Россия
Вертолетные экскурсии из Бурятии будут осуществляться в заповедники, Байкальск и на Ольхон
Полеты для туристов запустят с февраля
Читать полностью