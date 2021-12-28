В Москве число аварийных объектов культурного наследия сократилось в семь раз за 11 лет

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Число аварийных объектов культурного наследия в Москве сократилось в семь раз за последние 11 лет. Об этом сообщил во вторник руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов на онлайн-пресс-конференции.

"Всего с 2010 года практически в семь раз в городе уменьшилось количество объектов аварийных и неудовлетворительных", - сказал Емельянов.

Также он отметил, что в 2021 году в Москве отреставрировали более 170 объектов культурного наследия. С 2011 года количество отреставрированных памятников культуры превысило 1,7 тыс.

"Каждый шестой объект, отреставрированный в 2021 году, является объектом комплексной реставрации. <…> В 2021 году количество объектов, отреставрированных за частные деньги, превысило 60%", - сказал глава ведомства.