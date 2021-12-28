AFP: власти Франции закроют на полгода мечеть в Бове за пропаганду радикальных идей

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Префектура французского департамента Уаза постановила закрыть мечеть в городе Бове за пропаганду идей радикального исламизма. Об этом сообщило в среду агентство AFP со ссылкой на представителя префектуры.

"Префект департамента Уаза отдал распоряжение о закрытии большой мечети Бове на шесть месяцев. Данное постановление вступит в силу через 48 часов", - указали в префектуре. В свою очередь ассоциация, управляющая деятельностью мечети, объявила о намерении оспорить это решение французских властей в суде.

Ранее в МВД Франции отметили, что имам мечети Бове "выступал с оправданием идей джихада, разжигая в своих проповедях ненависть и насилие".

Согласно данным МВД Франции, в настоящий момент почти 100 мечетей и других религиозных учреждений находятся под наблюдением спецслужб республики. Более 20 мест отправления культа, по информации министерства, были закрыты в последние годы в связи с административными постановлениями. Всего на территории Франции работают около 2,5 тыс. мечетей и молельных домов.