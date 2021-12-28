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Спор РФ и Украины о скифском золоте
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Аксенов попросил Путина подключить Генпрокуратуру к процессу о скифском золоте

Позицию Крыма в данный момент в суде представляют только местные музеи
Глава Республики Крым Сергей Аксенов Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой подключить Генеральную прокуратуру к судебной тяжбе о принадлежности коллекции скифского золота, находящегося в Амстердаме.

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В настоящее время в судебном процессе украинскую позицию представляет государство, а крымскую - только местные музеи.

"Я обращался к главе государства, попросил включить представителей Генпрокуратуры в этот процесс в части формирования способа защиты. Подготовил и отправил письма в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции в части обоснования позиции, что, на мой взгляд, необходимой стороной по делу должно быть государство, а не крымские музеи", - сказал Аксенов.

Он отметил, что до конца года надеется еще раз обсудить этот вопрос с главами министерств. "Нам необходимо уравновесить стороны в этом споре", - отметил Аксенов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичСпор РФ и Украины о скифском золотеКрым
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