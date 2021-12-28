Аксенов попросил Путина подключить Генпрокуратуру к процессу о скифском золоте

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой подключить Генеральную прокуратуру к судебной тяжбе о принадлежности коллекции скифского золота, находящегося в Амстердаме.

В настоящее время в судебном процессе украинскую позицию представляет государство, а крымскую - только местные музеи.

"Я обращался к главе государства, попросил включить представителей Генпрокуратуры в этот процесс в части формирования способа защиты. Подготовил и отправил письма в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции в части обоснования позиции, что, на мой взгляд, необходимой стороной по делу должно быть государство, а не крымские музеи", - сказал Аксенов.

Он отметил, что до конца года надеется еще раз обсудить этот вопрос с главами министерств. "Нам необходимо уравновесить стороны в этом споре", - отметил Аксенов.