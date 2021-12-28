С 22 декабря в Азербайджан из РФ возвращено более 700 граждан республики

БАКУ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Азербайджана обеспечили за последнюю неделю возвращение из России более 700 граждан страны через сухопутную границу двух государств, которая остается закрытой из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МИД республики.

"В результате скоординированной деятельности с местными структурами России, в соответствии с ежедневной квотой, установленной оперативным штабом при кабинете министров Азербайджанской Республики, 22-27 декабря обеспечен переход группами из России в Азербайджан через погранично-пропускной пункт "Яраг-Казмаляр - Самур" 728 человек", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что для осуществления процесса в Дагестан была командирована рабочая группа из сотрудников МИД, МВД и МЧС республики, которые провели регистрацию 766 человек, ожидающих возвращения на родину, оказали им необходимую консульскую помощь.

По данным внешнеполитического ведомства, с 29 января по 27 декабря 2021 года из России в Азербайджан через сухопутную границу вернулись 4 217 граждан республики.

Азербайджан с марта прошлого года закрыл свои сухопутные границы из-за пандемии.