Новые очистные сооружения ввели в строй на Кегострове в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 28 декабря. /ТАСС/. Новые водоочистные сооружения взамен старых, построенных в 30-е годы, ввели в эксплуатацию на острове Кегостров в Архангельске, сообщает во вторник пресс-служба администрации Архангельской области.

"Введение в строй новых водоочистных сооружений взамен старых, постройки 1930-х годов, - это действительно долгожданное событие для жителей острова Кего. Благодаря этому в дома начала поступать качественная питьевая вода", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Архангельской области Дмитрия Рожина.

Строительство велось в рамках регионального проекта "Чистая вода", который входит в национальный проект "Жилье и городская среда". Общая стоимость работ составила 119,5 млн рублей, из них почти 116,9 млн рублей - федеральная субсидия.

Мощность новых водоочистных сооружений составляет около 153 кубометров в сутки, они позволили обеспечить качественной питьевой водой и надежным водоснабжением 1 788 человек. Новая станция имеет высокий уровень автоматизации.

Кегостров - большой остров в дельте Северной Двины, территориально относится к Архангельску. Население Кегострова около 2 тыс. человек.