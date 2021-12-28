Шойгу исполнил мечту подростка полетать на военном вертолете

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу выполнил в рамках всероссийской акции "Елка желаний" мечту подростка из Владимирской области. Кирилл Ушаков из Гороховца хотел подняться в небо на военном вертолете.

После состоявшегося ранее во вторник селекторного совещания начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев доложил министру обороны: "Сегодня по вашему поручению мечта Кирилла Ушакова полетать на военном вертолете сбылась. Сейчас Кирилл находится на аэродроме и готов поделиться с вами своими впечатлениями".

Мечту мальчика помогли исполнить летчики авиационной эскадрильи Западного военного округа, базирующейся на территории аэродрома Семязино во Владимире. Кириллу и его сестре, шестилетней Алисе, предоставили возможность полетать на вертолете.

По видео-конференц-связи мальчик рассказал Шойгу, что полетал на вертолете, посмотрел боевые самолеты на аэродромной стоянке, а потом его накормили в летной столовой и вручили подарки. Кроме того, он попросил еще раз полетать на вертолете.

"Хорошо, Кирилл. Ты только папу с мамой возьми с собой, ну и сестренку, если она хочет. Хорошего полета вам! С наступающим Новым годом вас! Здоровья, всего доброго", - сказал Шойгу.

Акция "Елка желаний" началась 15 ноября 2021 года и продлится до 28 февраля 2022 года. Желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от трех до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет. Участие в акции также могут принять дети от трех до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет в состоянии здоровья, угрожающем жизни.