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Лавров указал на важность поддержания высокого спроса на российское образование

Глава МИД РФ отметил, что укрепление этой тенденции важно для усиления позиций страны в мире

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Спрос на российское образование в настоящее время весьма высок, России необходимо подкреплять эту тенденцию ради усиления своих позиций в мире. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на первом заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

"Есть возможности по активизации работы, касающейся привлечения соотечественников на учебу, а также привлечения иностранных граждан в российские вузы. Спрос на российское образование сейчас весьма и весьма высок. Нам эту тенденцию очень важно подкреплять, чтобы наши позиции в мире получали дополнительную поддержку", - сказал Лавров.

"Наверное, можно будет посмотреть по линии нашей комиссии на материальное обеспечение студентов, которые из-за границы поступают в российские высшие учебные заведения, в том числе в отношении компенсации расходов на дорогу и проживание", - добавил министр.

По его словам, сейчас большинство стран не подпадает под такую компенсацию.

Лавров также обратил внимание на необходимость продвижения за рубежом лучших российских достижений в сферах культуры, искусства, образования, науки и развития туристических связей. "Все это конкретно влияет на внешнеполитические позиции нашей страны. Работа с русскоязычной молодежью, русскоязычными гражданами зарубежных стран всегда очень востребована", - подчеркнул глава МИД РФ.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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