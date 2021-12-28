Адвокат Резник считает недобросовестным обращение ГП в суд о ликвидации "Мемориала"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Обращение прокуратуры в Верховный суд РФ о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом) является недобросовестным заявлением неосновательного иска. Об этом в Верховном суде РФ во вторник заявил адвокат Генри Резник, представляющий интересы организации.

"Я полагаю, что исковое заявление подпадает полностью под формулировку ч. 7 ст. 45 Кодекса административного судопроизводства - это недобросовестное заявление неосновательного иска", - сказал Резник, отметив, что решение по иску может быть предрешено.

Ранее представители Генеральной прокуратуры РФ попросили Верховный суд ликвидировать международное историко-просветительское общество "Мемориал" в связи с систематическим игнорированием им законов и дискредитацией органов государственной власти. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск по отношению к российскому правозащитному центру "Мемориал".

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали закон.