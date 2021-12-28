Адвокаты ФБК подали кассацию на признание организации экстремистской

МОСКВА, 28 декабря./ТАСС/. Защита Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) подали кассацию на решение Мосгорсуда признать фонд экстремистским. Об этом журналистам сообщил адвокат Иван Павлов (признан СМИ-иноагентом), представляющий интересы организации.

"Сегодня наши юристы и адвокаты подали кассацию на решение о признании Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией", - сказал он.

По словам Павлова, суд не предоставил защитникам достаточно времени для ознакомления с материалами дела и не исключил недопустимые доказательства: вину ФБК и "Штабов Навального" (организация признана в РФ экстремистской) доказывали с помощью подшитых в дело чистых листов, нечитаемых и анонимных документов. На этих основаниях Павлов требует отмены решения первой судебной инстанции.

Решением суда ФБК ликвидирован, его деятельность запрещена. Решение подлежало немедленному исполнению в части прекращения деятельности организации, хотя и было обжаловано и на тот момент не вступило в силу. 4 августа Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение Мосгорсуда.

Суд считает эти организации экстремистскими, так как они занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации.