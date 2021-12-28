Более 2,6 тыс. российских школьников посетили экскурсии в рамках акции "На острие науки"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Ежемесячные экскурсии акции "На острие науки", прошедшие на 126 площадках - в научно-образовательных организациях, исследовательских институтах и инновационных компаниях, в течение 2021 года посетили 2 665 школьников из разных регионов России. Мероприятия были организованы в рамках Года науки и технологий, об этом ТАСС во вторник сообщили в проектном офисе Года.

"Всего в Год науки и технологий экскурсии в рамках акции "На острие науки" посетили более 2,6 тысяч школьников из всех федеральных округов России. Сотрудники вузов, НИИ и технологических предприятий рассказали участникам о своей работе, поделились научными знаниями и дали возможность провести эксперименты с помощью настоящего лабораторного оборудования. Надеемся, что проекты, запущенные в Год науки и технологий, станут настоящим вкладом в будущее: помогут школьникам определиться с профессией и расширят число людей, увлеченных наукой", - сказал вице-премьер РФ, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что учащиеся смогли получить практические навыки использования современного оборудования и пообщаться с практикующими специалистами в области медицины, генетики, металлургии, транспорта, экологии, IT и других научных направлений, узнать о работе ученых и достижениях российской и мировой науки.

Так, экскурсии декабря были посвящены теме "Человек, природа, общество и технологии", продемонстрировавшей взаимосвязь общества в целом и каждого человека в частности с технологиями и окружающим миром. Школьников учили отличать насекомых, определять состав разных веществ, пользоваться 3D-печатью и многому другому.

Например, сотрудники учебно-научного центра "Исследовательский ядерный реактор" Томского политехнического университета показали школьникам ядерный реактор и объяснили, как управлять им с помощью пультовой. А эксперты Дома научной коллаборации Волгоградского государственного университета и Института математики и информационных технологий рассказали о достижениях в области искусственного интеллекта, робототехники и 3D-технологий. В павильоне "Умный город" на ВДНХ участникам акции рассказали о современных технологических решениях и электронных сервисах, внедряемых для удобства жизни горожан.

Экскурсии акции "На острие науки" организованы Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, АНО "Национальные приоритеты", "Российским движением школьников" и "Большой переменой" - проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей".