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Пандемия COVID-19
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Аксенов приостановил до 20 января требование о QR-кодах для посещения общественных мест

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов приостановил до 20 января требование об обязательных QR-кодах для посещения общественных мест.

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Об этом говорится в его указе, размещенном во вторник на сайте правительства республики.

"Внести в Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения: подпункт 15.1 изложить в следующей редакции: Обеспечить c 20 января 2022 года допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции [в общественные места]", - говорится в документе.

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