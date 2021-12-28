Дожди с мокрым снегом ожидаются в нескольких регионах юга России

ТАСС, 28 декабря. Атмосферный фронт будет определять большую часть недели характер погоды в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, на севере Краснодарского края. В этих регионах пройдут дожди с мокрым снегом, дороги будут опасны из-за гололедицы, сообщил ТАСС во вторник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Большую часть этой недели атмосферный фронт будет определять сложный характер погоды в Ростовской области, на севере Краснодарского края, юге Волгоградской области, на большей части Астраханской области. Это колебание температур - мороз по ночам и "плюс" в дневные часы, дождь с мокрым снегом, гололедица на дорогах, ветер до 10 м/с", - сказал он.

В остальных регионах юга России до пятницы погода будет без существенных осадков и с положительными температурами. К пятнице осадки прогнозируются в Краснодарском крае и на Черноморском побережье Кавказа.

В Ростове-на-Дону - мокрый снег, гололедица, по ночам заморозки. В Волгограде на дорогах также гололедица, до среды - до 10 градусов мороза. В среду столбики термометров поднимутся до 5 градусов мороза, к концу недели ожидается до 0-2 градусов со знаком "минус".

Со среды в Краснодаре и Майкопе - до 10-12 градусов тепла в дневные часы, по ночам - до 2 градусов тепла. Без осадков, временами солнечно. В Сочи до пятницы жителей и гостей курорта будет радовать солнце, прогнозируют до 13-15 градусов тепла.

В Симферополе при кратковременных дождях до пятницы в дневные часы - до 9 градусов тепла, по ночам - до 3-5 градусов со знаком "плюс".