{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти все средства на модернизацию первичного звена здравоохранения РФ законтрактованы

При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что есть задержки по капитальному ремонту и строительству

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Почти все средства, которые были выделены на модернизацию первичного звена здравоохранения РФ в 2021 году, законтрактованы, сейчас идет доставка оборудования и сдача объектов. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Первичная медико-санитарная помощь должна обеспечивать запрос на профилактические и лечебные мероприятия. <…> 90 млрд рублей в 2021 году - это та сумма средств, которая была выделена. Практически все деньги законтрактованы. В последние дни года идут допоставка оборудования, сдача объектов. Наиболее хорошо и быстро субъектами реализуются поставка транспорта, поставка оборудования", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

При этом он добавил, что есть задержки по капитальному ремонту и строительству.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
Турпоток в Крым в этом году стал рекордным
Он составил около 9,5 млн человек, увеличившись почти на 20% по сравнению с 2020 годом
Читать полностью