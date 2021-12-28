Почти все средства на модернизацию первичного звена здравоохранения РФ законтрактованы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Почти все средства, которые были выделены на модернизацию первичного звена здравоохранения РФ в 2021 году, законтрактованы, сейчас идет доставка оборудования и сдача объектов. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Первичная медико-санитарная помощь должна обеспечивать запрос на профилактические и лечебные мероприятия. <…> 90 млрд рублей в 2021 году - это та сумма средств, которая была выделена. Практически все деньги законтрактованы. В последние дни года идут допоставка оборудования, сдача объектов. Наиболее хорошо и быстро субъектами реализуются поставка транспорта, поставка оборудования", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

При этом он добавил, что есть задержки по капитальному ремонту и строительству.