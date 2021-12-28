Около 50 домов построят для переселенцев из аварийного жилья в Поморье до 2024 года

АРХАНГЕЛЬСК, 28 декабря. /ТАСС/. Для переселенцев из аварийного жилья в Архангельской области за период с 2022 по 2024 год построят 47 домов, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.

"Для расселения аварийного жилфонда в Поморье отобрано 44 земельных участка, где будет построено 47 домов. Срок реализации [пятого и шестого этапов] программы рассчитан на 2022 - 2024 год", - указано в сообщении.

За этот период планируется расселить 106,2 тыс. кв. м непригодного для проживания жилфонда. Объем финансирования составляет около 7,4 млрд рублей. Дома построят в 17 муниципалитетах области. Идет разработка предпроектной документации.

В новых домах планируется выделять квартиры не только для переселенцев: девять квартир планируется передать педагогам, 26 - врачам, 218 - сиротам.

Программой в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" предусмотрено расселение 474,3 тыс. кв. м жилых помещений, расположенных в 1 820 многоквартирных аварийных домах, в которых проживают более 27 тыс. человек. Это жилой фонд, признанный аварийным до 1 января 2017 года.