Коечный ковидный фонд в Свердловской области сократили втрое относительно пикового периода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом в Свердловской области сократился практически в три раза по сравнению с пиковым периодом. Об этом сообщил заместитель губернатора Павел Креков на брифинге во вторник.

"Общий объем коечного фонда по отношению к максимуму уменьшился практически в три раза", - сказал Креков.

Ранее Креков сообщил, что в Свердловской области для лечения пациентов с коронавирусом отведено около 3,5 тыс. коек. При этом около 20% коечного фонда и около 15% реанимационных коек свободно, сообщил ТАСС главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального Минздрава Александр Харитонов.

По данным регионального оперштаба, в начале ноября в Свердловской области развернули более 10 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом.

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. На период новогодних праздников в регионе ввели послабления, позволяющие не предъявлять сертификаты о вакцинации в некоторых общественных местах. По данным на 28 декабря, в регионе за сутки зарегистрировали 544 случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 197 061, выписали 169 807 человек, умерли 9 326 пациентов. По данным Крекова, вакцинировались около 57% от всего населения Свердловской области.