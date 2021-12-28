Турпоток в Крым в этом году стал рекордным

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Туристический поток в Крым по итогам уходящего года стал рекордным и составляет почти 9,5 млн человек, что практически на 20% выше прошлогоднего показателя. Об этом сообщил журналистам во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.

"9,5 млн человек [посетили Крым]. Такого не было. На 20% практически больше, чем в прошлом году", - сказал Аксенов.

Он пояснил, что на росте турпотока сказалось в том числе и закрытие из-за коронавируса многих других курортных направлений.

О посещении полуострова жителями Украины

Аксенов также отметил, что жители Украины массово приезжают в Крым, несмотря на те препятствия, которые создает официальный Киев.

"У нас нет никаких вопросов, связанных с отношениями с украинским народом, жителями Украины. У многих крымчан друзья, родственники, одноклассники и т.д. Многие [украинцы] до сих пор ездят к родным и близким, несмотря на те препоны, которые чинит украинская власть, - сказал Аксенов. - Вы видите, сколько туристов приезжает к нам. Никаких проблем на бытовом уровне в части взаимоотношений. Абсолютно нормальное лояльное отношение, никаких вопросов. Относимся точно так же - как к братскому народу".

Сложности в отношениях создает украинская власть, которая пришла под одними лозунгами, а позже "перекрасилась", попав под влияние западных стран. Как отметил Аксенов, запад в свою очередь не желает Украине процветания, а лишь пытается "столкнуть лбами" народы России и Украины. Ситуация должна оздоровиться со сменой власти на Украине, убежден Аксенов.

Крым с 2018 года бьет рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году из-за пандемии сезон начался позже обычного, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек.

О развитии залива Сиваш

Власти региона рассматривают инвестиционные проекты, которые предполагают создание туристической инфраструктуры и предприятия по добыче полезных ископаемых около залива Сиваш на севере Крыма, сообщил Аксенов. "Есть ряд проектов, в первую очередь связанных с министерством курортов и туризма, по организации рекреационных зон. Больше это связано с природным туризмом, есть очень интересные зоны для посещения", - отметил он.

По словам Аксенова, инвесторы предлагают проекты по добыче химических веществ в этой зоне. Однако пока ни одно из предложений реализовать не удалось - большинство известных технологий для такой добычи - иностранные, они требуют постоянного обслуживания, а Крым после 2014 года находится под санкциями Запада. При этом некоторые инвесторы уже обратились с запросом на разработку импортозамещающих технологий к отечественным научным центрам. В настоящее время в рассмотрении находится еще один инвестпроект.

Залив Сиваш на севере Крыма - крупнейшая лагуна Европы, которая до постройки Северо-Крымского канала была одним из самых соленых уголков Черного моря. После его сооружения соленость залива упала примерно в семь раз, что привело к формированию уникальной экосистемы.