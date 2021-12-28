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Пандемия COVID-19

Режим повышенной готовности на Ямале продлили до 31 марта

Срок действия ПЦР-теста в регионе составляет 48 часов с момента получения результата

ТАСС, 28 декабря. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) продлили режим повышенной готовности из-за ковида до 31 марта следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

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"Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 31 марта 2022 года. Ограничения продолжают действовать", - говорится в сообщении.

Уточняется, что срок действия ПЦР-теста на коронавирус в регионе - 48 часов с момента получения результата.

С начала пандемии на Ямале выявлено более 61,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. С момента усиления в ЯНАО антиковидных мер наблюдается снижение заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, число госпитализированных с ковидом снизилось на 40% за последний месяц. Коллективный иммунитет составляет более 61%. В ЯНАО введена обязательная вакцинация ряда категорий населения и обязательная самоизоляция для непривитых лиц старше 60 лет. В регионе запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и работа заведений общепита по ночам, введены QR-коды.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия COVID-19
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